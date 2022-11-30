Kim Kardashian ve Kanye West resmen boşandı. Kardashian her ay servet değerinde nafaka alacak

Rap yıldızı Kanye West ile Kim Kardashian'ın mahkemeye sunulan belgeler sonrası mal paylaşımı ve çocuklarının vesayeti sorunları çözüme kavuştu.

Belgelere göre taraflar çocukları hakkında büyük kararlar vermeden önce birbirlerine danışacaklar. Çocukların güvenlik, okul ve üniversite masrafları paylaşılacak.

AYLIK 200 BİN DOLAR ÇOCUK DESTEĞİ OLARAK ÖDEYECEK

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; West, aylık 200 bin dolarlık çocuk desteği ödemesi yapacak.

Çiftin North, Saint, Chicago ve Psalm adlı çocukları bulunuyor.

