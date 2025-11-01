İtalya Serie A devi Juventus’ta gözlerin pasını silen Kenan Yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların belki de en önemli kozu olan Kenan Yıldız, teknik direktör değişikliğinin kurbanı olabilir.

KENAN YILDIZ’A LUCIANO SPALETTI’DEN DARBE!

Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırmış ve göreve tecrübeli teknik adam Luciano Spalletti getirmişti. Çizme ekibinin başında ilk maçına Cremonese deplasmanında çıkacak olan Spalletti, bu mücadelenin kamp kadrosuna Kenan Yıldız’ı dahil etmedi.

KENAN YILDIZ İÇİN ALINAN KARARIN SEBEBİ İÇİN SAKATLIK İDDİASI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Spaletti’nin bu kararının Kenan’ın diz sakatlığı yaşamasından kaynaklı olduğu öne sürüldü. Ancak bazı kaynaklar ise, İtalyan çalıştırıcının bunu bahane olarak sunduğunu iddia etti.

Kenan Yıldız, 3 gün önce oynanan Udinese maçında ilk 11’de sahaya çıkmış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

KENAN YILDIZ’IN SEZON RAKAMLARI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıktı. Bu mücadelelerde 1234 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu 6 gol atarken, takım arkadaşlarına da 6 kez gol pası vermeyi başardı.