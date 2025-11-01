Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Aslan'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Dursun Genç ile yollar ayrıldı.

GALATASARAY DURSUN GENÇ'İN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Uzun süredir Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcılığını yapan atletik performans antrenörü Dursun Genç’in görevine son verildi. Okan Buruk'un teknik ekibinde, yardımcı hoca olan Genç'in 3 haftadır Kemerburgaz'a gitmediği öne sürüldü.

Yönetim kanadıyla bir anlaşmazlık yaşayan yardımcı hocanın raporsuz olarak antrenmanlara katılmaması ve Kemerburgaz'a uğramaması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği bilgisine haberin ayrıntılarında yer verildi.

TAKIM ELEŞTİRİLİYORDU

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da takım zaman zaman atletizm ve dinamizim yönünden eleştiriliyordu. Özellikle taraftarlar, sosyal medyada paylaşımlar yaparak, atletik performans ekibine tepki gösteriyordu.