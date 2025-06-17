Resmi açıklama geldi: Al Hilal'den Osimhen cevabı

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'den açıklama geldi.

Al-Hilal CEO'su Esteve Calzada, "Çok hırslıyız ama oyuncunun kendisinden de istek görmemiz lazım ve transferin iki taraflı olması gerekiyor. Oyunculara ve menajerlere hatırlatmaya çalıştığımız tek şey şu, evet Suudi Arabistan'dayız ama burada banknot basmıyoruz" dedi.