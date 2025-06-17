Resmi açıklama geldi: Al Hilal'den Osimhen cevabı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Resmi açıklama geldi: Al Hilal'den Osimhen cevabı

Victor Osimhen ile transfer görüşmeleri yapan Al Hilal'de CEO Esteve Calzada, önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'den açıklama geldi.

Al-Hilal CEO'su Esteve Calzada, "Çok hırslıyız ama oyuncunun kendisinden de istek görmemiz lazım ve transferin iki taraflı olması gerekiyor. Oyunculara ve menajerlere hatırlatmaya çalıştığımız tek şey şu, evet Suudi Arabistan'dayız ama burada banknot basmıyoruz" dedi.

Calzada ayrıca, "CEO olarak görevim kulübü etkin bir şekilde yönetmek. Böylece önemli oyunculara ve büyük bütçelere sahip olabiliriz. Bu yüzden bazen görüşmelerden çekiliyoruz çünkü oyuncuların sadece para için değil, buraya gelmeye çok istekli olmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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