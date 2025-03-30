Resmi açıklama geldi! Emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyelere yüzde 33.33 oranında zam yapıldı ve 4 bin liraya yükseltildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine gelecek olan zammın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesini bekliyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.
Karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bundan sonraki süreçte hesaplara geçen 3000 liranın yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1000 liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirlemesi bekleniyor.