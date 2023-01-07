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Rusya'dan akıl dışı iddia. UFO vurduk

Rostov Oblast bölge valisi Vasily Golubev'in 3 Ocak tarihinde tanımlanamayan uçan bir nesnenin düşürüldüğünü duyurması Rusya'da heyecana neden oldu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 18:23
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Resmi ağızlardan Rusyada UFO vuruldu iddiası

Rusya'dan akıl dışı iddia. UFO vurduk
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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 11. ayında devam ediyor. Bu 11 aylık süreçte savaşın her iki tarafından da dikkat çeken açıklamalar geldi ancak Rusya'nın yaptığı son duyuru herkesi hayrete düşürdü.

UÇAKSAVAR FÜZELERİ TARAFINDAN VURULDU

Rostov Oblast bölge valisi Vasily Golubev, Telegramdan yaptığı açıklamada 3 Ocak tarihinde 'top şeklinde küçük boyutlu bir nesnenin' uçaksavar füzeleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Vali Golubev düşürülen nesnenin Azak Denizi yakınlarında yer alan Myasnikovsky bölgesindeki Sultan Sala köyü üzerinde görüldüğünü belirtirken, insanların paniğe kapılmasına gerek olmadığını vurguladı:

"Gökyüzümüz hava savunma sistemleri ile kaplı. Panik yapmanıza gerek yok, herhangi bir tehlike bulunmuyor"

RUS MEDYASI: UFO DÜŞÜRDÜK

Rus medyası ise haberlerinde düşürülen nesneyi UFO (tanımlanamayan uçan nesne) olarak tanımladı. Yerel Haber kanalı Ostorozhna, düşürülen nesnenin görüntülerini izleyicileri ile paylaştı. Gökyüzünde görünen parlak, top şeklindeki nesnenin görüntüleri çok kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. İnsanlar tanımlanamayan nesne için kendi tahminlerini yürütürken Twitter mizahşörleri de devreye girdi.

Yerel halkın UFO'ya alternatif iddiaları arasında Ay'ın düşürülmesi ve Kuzey Kutbundan dönen Noel Baba da yer aldı.

İHA OLABİLİR

Yerel basın ve sosyal medya düşürülen nesneye ilişkin heyecanlı yorumlar yapsa da bir Rus milletvekili düşürülen nesnenin Ukrayna'ya ait bir İHA olabileceğini öne sürdü. 

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Sokrates
7.01.2023 18:45
Akıldışı? Ölçünüz ne? Ya doğruysa?  
 
Yok Canim
7.01.2023 18:35
Adamin sesteen bilmemkac kat hizli fuzesi UFO'yu bilem yakalayip vurmus. Icinde kac Ukrayna'li oldugunu da soylemis mi Putin?  
 
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