Resmi Gazete'de yayımlandı. Cevdet Yılmaz Erdoğan'a vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.

Erdoğan'ın yurtdışı ziyareti sebebiyle cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yürütmesine dair "Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

ERDOĞAN NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAK

İşleme göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

Öte yandan Erdoğan, yarın Litvanya'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşecek. 11-12 Temmuz tarihleri arasında ise NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede ise Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra İsveç'in NATO üyeliği sürecinin ele alınması bekleniyor.

O MADDE NE DİYOR?

Cumhurbaşkanı yardımcısının atanması ve görevlerine dair tanımların yapıldığı Anayasa'nın 106'ncı maddesinin ilgili bölümü şu şekilde:

"...Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır..."