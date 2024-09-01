Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yetki

Resmi Gazete’de yeni yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararname, üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama usullerini düzenliyor.

CUMHURBAŞKANI'NA YENİ YETKİ

Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre; kararnameye ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerinin ataması cumhurbaşkanı kararıyla yapılacak. Böylelikle cumhurbaşkanının atama yetkisi artıyor.

Kararnamenin eki olan 2 sayılı cetvelde yer alan hukuk müşavirleri ile ilgili satır değişti. Buna göre bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardaki hukuk müşavirleri, kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olarak atanacak.