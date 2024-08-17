Resmi Gazete'de yayımlandı! O gün toplu taşıma ücretsiz oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlandı! O gün toplu taşıma ücretsiz oluyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olarak gerçekleşecek.

O GÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yeni bir kararname ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında yolculuklar ücretsiz gerçekleştirilecek. Karar, vatandaşların bayram coşkusuna katılımını kolaylaştırmak ve toplu taşıma kullanımını teşvik ediyor.

Belirtilen hatlarda, bayramın tüm gününde geçerli olacak şekilde, seyahatler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Bu uygulama ile Başkent Ankara'dan, İstanbul'un kalbine ve İzmir'in sahil şeridine kadar uzanan geniş bir coğrafyada, vatandaşlarımızın ulaşım kolaylığı sağlanmış olacak. Hükümet yetkilileri, bu tür uygulamaların toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ve bayramların ruhuna uygun olduğunu belirtiyor.

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