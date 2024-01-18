Resmi Gazete’de yayımlandı. Yabancı hastalara ücretsiz sağlık hizmeti

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı ve devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmak şartıyla, Türkiye’ye getirilen en fazla 2 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti sunulabilecek. İlaç, tıbbi cihaz ve protez gibi sağlık giderleri de ücretsiz ya da indirimli olarak karşılanacak.

Söz konusu kararın, 4736 sayılı yasada istisna sağlayacakları belirleyen karara göre alındığı iletildi.

4736 sayılı kanunun 1. maddesinin 1. Bendinde, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde bir kişiye ya da kuruma ücretsiz ya da indirimli tarifenin uygulanmayacağı belirtiliyor.