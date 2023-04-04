Kötü sürücüye kötü haber. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, trafiğe kayıtlı tüm araçlar için zorunlu bir poliçe türü olan trafik sigortasında yapısal sorunların çözümü ve sürdürülebilir fiyatlama için SEDDK, ilgili paydaşlarıyla hazırladığı yol haritasının ilk adımını attı.Kaza sayısı fazla olan, başka bir ifade ile kötü sürücülerin trafik sigortası prim tutarları yüzde 200’e kadar artırılabilecek.

Yapılan değişiklikle iyi sürücünün ödüllendirildiği, kötü sürücünün daha fazla prim ödeyerek cezalandırıldığı 9 basamaklı sisteme geçiş yapıldı. Çok riskli sürücüler için 0. basamak ve 7. basamakta olup 5 yıldır kaza yapmayan iyi sürücüler için 8. basamak sistemi ile hem daha hakkaniyetli bir uygulamaya geçiliyor hem de sürücü davranışlarının disipline edilmesiyle trafik kazalarının azaltılması amaçlanıyor.

Sigorta primi, 1 kazası olan sürücüler için yüzde 10, 2 kazası olanlar için yüzde 45, 3 kazası olanlar için yüzde 90, 4 kazası olanlar için yüzde 135 olarak artırılmaya devam edecek. Tabloya eklenen yeni bir basamakla kaza sayısı 4’ten fazla olan sürücüler için sigorta prim oranının yüzde 200 artırılması hükme bağlandı. Türkiye’de bu kapsamda 6-7 bin sürücünün bulunduğu ifade ediliyor.

Hasarsızlık indirimlerinde ise faydalanılabilen indirim oranları 2 puan azaltıldı. Yani ilk yıl yüzde 10 olan hasarsızlık indirimi yüzde 5’e, ikinci yıl yüzde 22 olan hasarsızlık indirimi yüzde 20’ye, üçüncü yıl yüzde 42 olan hasarsızlık indirimi ise yüzde 40’a indirildi. Buna karşılık listeye eklenen yeni bir basamakla 5 yıl tazminat ödemesi almayan sürücüler için yüzde 50’ye kadar indirim hakkı getirildi.

AYLIK ARTIŞ ORANLARINDA İNDİRİM

Hayata geçen dinamik basamak sisteminde hasar/prim oranlarında revize yapılırken, azami primlerdeki aylık artış oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığının Orta Vadeli Program'da belirttiği enflasyon hedeflemesine paralel şekilde değiştirilerek yüzde 4,75'ten yüzde 2'ye düşürüldü ve hükümetin enflasyonla mücadelesine katkı sağlandı.

Hasarlı araç onarımında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yerli ve milli üretim vizyonu kapsamında hayata geçireceği orijinale eş değerliği belgelendirilmiş parçaların kullanımı teşvik edilecek. Eş değer parça kullanımı halinde hasar maliyetlerinde yaşanacak düşüş tarifeye yansıtılacak ve baz tarifede indirim yapılacak. Ayrıca, başta Türkiye'nin otomobili Togg olmak üzere yüzde 100 elektrikli araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası fiyatlaması aşamasında pozitif bir ayrışma yapılarak yüzde 10 prim indirimi uygulanacak.

Zorunlu trafik sigortası ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla isteğe bağlı olarak en az 6 taksit imkanı getirilirken, taksitle ödeme olması halinde şirketlerin sigortalıya yüzde 10 olarak sunduğu ek teminat uygulaması yüzde 20 olarak revize edildi. İptal edilen poliçelerde ise asgari acente komisyonu olarak alınan tutar 32 TL'den 200 TL'ye yükseltildi.

Bu arada, basamak sisteminden aylık artış oranına kadar birçok değişiklik sigorta başlangıç tarihi 1 Mayıs 2023 ve sonrası olan poliçelerde uygulanacak.(AA)