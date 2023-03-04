4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Trafik sigortasında AYM'den kritik karar. Daha fazla ödeyecekler

Trafik sigortasında AYM'den kritik karar. Daha fazla ödeyecekler

Anayasa Mahkemesi'nden trafik sigortalarıyla ilgili dikkat çeken karar. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Rauf Karasu, "Karardan sonra sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğunu azaltan hükümler uygulanamaz hale geldi." dedi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:58
Takip Et

Daha fazla ödeyecekler. Trafik sigortasında AYM'den kritik karar

Trafik sigortasında AYM'den kritik karar. Daha fazla ödeyecekler
+
Aa
-

AYM trafik sigortalarıyla ilgili verdiği karar, sigorta şirketlerinin tazminat sorumluğunu arttırdı.Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Karayolları Trafik Kanunu'nun 90'ıncı maddesinde zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenecek destekten yoksun kalma, sürekli sakatlık ve motorlu taşıtın değer kaybı tazminatının hesaplanmasına ilişkin kuralları iptal etmesiyle sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğunu azaltan hükümlerin uygulanamaz hale geldiğini bildirdi.

Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesince, Karayolları Trafik Kanunu'nun 90. maddesindeki zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenecek destekten yoksun kalma, sürekli sakatlık ve motorlu taşıtın değer kaybı tazminatının hesaplanmasına ilişkin kuralların Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiğini hatırlattı.

ŞİRKETLER FAZLA TAZMİNAT ÖDEYECEK 

Kararla tazminatların Karayolları Trafik Kanunu'nun 90. maddesine göre değil, Borçlar Kanunu'nun haksız fillere ilişkin hükümlerine ve Yargıtay'ın bu konudaki içtihatlarına göre hesaplanacağını belirten Karasu, "Bu karardan sonra sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğunu azaltan hükümler uygulanamaz hale geldi. Sigorta şirketleri eskiye nazaran yüzde 20-30 oranında daha fazla tazminat ödemek zorunda kalacaklar." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi kararından önce araçlarda oluşan değer kaybı bedelinin Trafik Sigortası Genel Şartlarının ekinde yer alan bir formüle göre belirlendiğine işaret eden Karasu, Anayasa Mahkemesi kararıyla değer kaybı hesaplamasında bu formülün uygulanamayacağını anlattı.

"KARAR TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİNİN DE ARTMASINA SEBEP OLABİLİR"

Prof. Dr. Rauf Karasu, şunları kaydetti:

"Araçların kaza sonucunda uğradığı değer kaybı şu şekilde tespit edilecektir. Sigorta eksperleri yetkili bayi ve servislerden kaza yapan aracın kaza öncesi satış bedeli ile kaza sonrası satış bedelini tespit edecekler. Bu iki bedel arasındaki farkı aracın uğradığı değer kaybı olarak kabul edeceklerdir. Örneğin kaza öncesi bir araç piyasada 500 bin liraya satılırken kaza sonrası artık 400 bin liraya alıcı bulabiliyorsa, sigorta şirketi araç sahibine değer kaybı bedeli olarak 100 bin lira ödemek zorundadır. Anayasa Mahkemesi kararı ile birlikte sigorta şirketlerinin tazminat ödeme yükümlülükleri artacağından bu kararın trafik sigortası primlerinin de artmasına neden olacağını düşünüyorum."(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
2
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
3
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
4
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
5
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
6
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Restorantlara yapma içki satışına baskın
﻿Restorantlara yapma içki satışına baskın
﻿Restorantlara yapma içki satışına baskın
﻿Furkan Bayır Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? Başkan Çavuşoğlu açıkladı
﻿Furkan Bayır Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? Başkan Çavuşoğlu açıkladı
﻿Furkan Bayır Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? Başkan Çavuşoğlu açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.