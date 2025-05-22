Ressam Zeynep Keklik'in 'Düşsel Yolculuklar'ı Ada Modern'de

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle düzenlenen, ressam Zeynep Keklik’in “Düşsel Yolculuklar” adlı kişisel sergisi, Ada Modern Sanat Galerisi’nde açıldı.

Zeynep Keklik’in 60’a yakın eserinin yer aldığı karma teknikle hazırlanan soyut resim sergisi, katılımcılar tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Ada Modern Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle açılan sergiye ressam Zeynep Keklik’in eşi Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Serginin açılışında konuşan Zeynep Keklik, 5 yıldır üzerinde çalıştığı resimlerini sanatseverlerle buluşturma fırsatı sunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye teşekkür etti.

KUSAV Başkanı Levent Köylü, sanatın hayal gücü ile başlayan bir serüven olduğunu belirterek “Değerli sanatçı Zeynep Keklik’in bu güzel eserlerini burada sergiliyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sanatçımız düşsel yolculuğunu tuvallere yansıtmış. Bizler de onun düşlerini eserleri ile birlikte yaşayacağız” diye konuştu. Başkan Ömer Günel, Zeynep Keklik’i tebrik ederek “Yerel bir sanat galerisi olarak profesyonel bir sanatçının eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ise bir sanat eserinin ne denli güçlükle ortaya çıktığını yakından bildiğine dikkat çekerek “Eşimin çok daha iyi yerlere geleceğini biliyorum. Değerli katkılarından dolayı Sayın Ömer Günel ve Levent Köylü’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Zeynep Keklik, resim sanatını bir yetenekten ziyade bir kimlik, bir varoluş biçimi olarak gören yaklaşımıyla, izleyiciyi düşle gerçeğin, sessizlikle fısıltının arasında gidip gelen içsel bir yolculuğa davet ediyor. Sanatçının küçük boyutlu ama derinlikli tuvallerinde; çocuksu figürler, yumuşak renk geçişleri ve arkeolojik göndermelerle örülü bir bellek dokusu dikkat çekiyor.

Her bir tablo, hatırlamakla unutmak arasında salınan duyguların peşine düşüyor. Keklik’in işleri; Marc Chagall’ın düşsel sahnelerini ve Remedios Varo’nun sezgisel anlatımlarını anımsatırken, kendi özgün dilinde sessiz ama güçlü bir yüzleşme alanı sunuyor. Bu sergi, izleyiciyi yalnızca bakmaya değil, hissetmeye çağırıyor; kimi zaman tanıdık, kimi zaman rahatsız edici ama her zaman samimi bir deneyim vaat ediyor