Restoran ve cafeler fiyatları böyle duyuracak. Uygulama başladı

Bakanlık tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapısının önüne masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale geldi.

Bakanlık, işletmeleri uygulamaya yönelik bilgilendirmek ve konuya açıklık getirmek üzere bir yazı hazırladı.

Alışveriş merkezlerinde de sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şeklide açıkça yer alması gerekiyor.

Birden fazla girişi olan işletmelerin de her bir kapıya ayrı ayrı fiyat listesi koyma zorunluluğu yer alıyor.

Giriş kapısı önünde yer verilecek tarife ve listeler, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde (ve makul bir süre incelemeye elverişli olarak) dijital veya elektronik pano, levha şeklinde de bulunabilecek.

HER BİR AYKIRILIK İÇİN AYRI CEZA KESİLECEK

Bakanlık gelen yazıya göre, bu kurallar doğrultusunda yapılacak denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Bu yıl uygulanacak para cezası her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 2 bin 172 lira cezai işlem uygulanacak.