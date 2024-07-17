Restorana silahlı saldırı düzenlendi: Yoldan geçen kişi öldü

Kaynak: İHA
Restorana silahlı saldırı düzenlendi: Yoldan geçen kişi öldü

İstanbul Esenyurt'ta, yüzleri maskeli ve motosikletli saldırganlar tarafından bir restorana ateş açıldı. Olay esnasında tesadüfen olay yerinden geçmekte olan bir vatandaş, açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde gece meydana gelen silahlı saldırı, Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir restorana yönelikti. Tanıkların ifadesine göre, saatler 22.00'yi gösterdiğinde, yüzleri maskeli ve motosikletli iki şahıs, restorana yaklaşarak ateş açtı. Saldırı anında restoranın içinde ve dışında bulunanlar büyük panik yaşadı. Açılan ateş sonucu, olay yerinde bulunan ve yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kişi yaralandı.

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Polis, ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti. Yaralı şahsa ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparken, polis çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı kişi, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, restoran çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek, delil toplama işlemlerine başladı.

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İnceleme sonucunda, restoranın yanı sıra park halindeki iki aracın da kurşun izlerine rastlandı. Polis, kaçan saldırganların peşine düşerek, onları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

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