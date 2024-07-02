Restoranda bıçaklı tuvalet kavgası

Kaynak: İHA
Restoranda bıçaklı tuvalet kavgası

Ümraniye'de pastane sahibi ile tuvalete girmek isteyen kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dahil olan pastane sahibinin kardeşi genci bıçakladı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde Arda E. isimli bir kişi pastanenin tuvaletini kullanmak istedi. Pastane sahibi ise tuvaleti kullanmasına izin vermeyince ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Dükkanın içinde başlayan kavga sokağa taştı. Kavganın yaşandığı sırada pastane sahibinin kardeşi Kadir K. içeriden aldığı bıçakla kavgaya dahil oldu.

Kavganın yaşandığı sırada Kadir K., Arda E.'yi bıçakladı. Arda E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arda E.'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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