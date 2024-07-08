Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı. Resmen istendi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Ekonomik krizin hızla büyümesiyle artan enflasyon, vatandaş tarafını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. A’dan Z’ye her şeyin her gün zamlandığı Türkiye’de halk yaşam mücadelesi veriyor.

Maaşların ceplere girmeden pul olup gittiği ortamda, vatandaşa her şey lüks sayıldı. Dışarıdan bir yemek yemek bile cepleri zorluyor.

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise lokanta fiyatlarındaki yüksekliğe dikkat çekerek bu konuda sektör temsilcilerine indirim çağrısında bulundu.

TÜRES tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜRES Genel Başkanı Bingöl, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ziyarette bulundu. Ziyarette yeme-içme sektöründeki fiyatlar masaya yatırıldı.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, ziyaret sonrasında yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini aktarılarak, şunları ifadeleri kullandı:

"Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrıya TÜRES üyeleri ve sektörümüzün destek vermesi, sektörü tekrar hareketlendirecek ve vatandaşlara da olumlu yansıyacaktır."

Bingöl, yönetim kurulu ve TÜRES üyeleriyle bu kampanyaya geniş bir biçimde destek vereceklerinin altını çizerek, üyelerin kampanya çağrısına olumlu dönüş yapmaya başladığını duyurdu.