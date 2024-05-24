Restorasyon tamamlandı, Galata Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla kule, yarın tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya hazır hale getirildi.

Restorasyon sürecinde, 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde detaylı teknik analizler ve jeoradar raporlarına dayalı olarak projeler hazırlandı ve modern teknolojilerle uygulandı. Restorasyon, fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde tamamlandı ve yapı, kültürel mirasın korunmasıyla birlikte ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

Restorasyon çalışmaları ayrıca profesyonel dağcılar tarafından desteklendi. Yarın açılacak kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde kontrollü girişler yapılarak, saat başı en fazla 100 kişiye izin verilecek.