Reuters anket sonucunu açıkladı. Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Reuters anket sonucunu açıkladı. Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu

Ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentileri açıklandı. Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman duyurulacak?

TÜİK, Temmuz ayı enflasyon verilerini 5 Ağustos'ta yayımlayacak. Reuters tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine katılan ekonomistler, Temmuz ayında enflasyonun aylık artış oranına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Reuters'ın Temmuz ayı enflasyon verileri için düzenlediği ankete 11 ekonomist katıldı ve sonuçlar açıklandı.

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11 EKONOMİSTİN TAHMİNİ BELLİ OLDU

Ekonomistlerin tahminlerine göre, enflasyonun 2024 yılının sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 olan öngörüsünü aşarak yüzde 42,2 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bu yıl sonu tahminleri, önceki ankete kıyasla önemli bir değişiklik göstermedi.

Ankette yer alan aylık enflasyon tahminleri yüzde 2,48 ile yüzde 4 arasında değişirken, yıl sonu enflasyon tahminleri ise yüzde 40 ile yüzde 46 aralığında seyrediyor.

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TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK, emekli ve memur maaşları ile kira zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon, bir önceki aya göre %1,64 artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, geçen yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 oranında gerçekleşti.

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ENAG HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

ENAG, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aylık bazda enflasyon %4,16 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı %113,08 olarak belirlendi. Ayrıca, ENAG 6 aylık enflasyon oranının %41,16 olduğunu duyurdu.

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