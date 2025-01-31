Rey Manaj hocası Ömer Erdoğan'la tartıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sivasspor'un Eyüpspor’a 1-0 yenildiği maçın ardından Rey Manaj, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile tartıştı.

Trendyol Süper Lig’in 22. hafta açılış maçında Eyüpspor ve Sivasspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştı.İlk yarı golsüz sona erdi. Ev sahibi takım 89. dakikada Mame Thiam’ın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

MANAJ VE ÖMER ERDOĞAN TARTIŞTI

Karşılaşmanın 87. dakikasında oyundan çıkan Rey Manaj, teknik direktör Ömer Erdoğan’a tepki gösterdi. Saha içerisinde uzaktan bir süre Erdoğan’a sitemli hareketlerde bulunan başarılı futbolcuya Erdoğan ‘sus’ işareti yaparak kenara gelmesini istedi.

Ömer Erdoğan ile Rey Manaj’ın tartışması sosyal medyada da konuşulanlar arasına girdi.

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