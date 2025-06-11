Reynmen'in annesi ile karısı arasında "Hadise" çıktı

Nasibe Yılmaz, şarkıcı Hadise'nin sahne performansını "İğrenç ötesi! Mide bulandırıcı! Bu paranın bereketi olmaz!” sözleriyle hedef almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu açıklamalar, oğlu Reynmen ve gelini Emire Cansu Kurtaran ile arasında ciddi bir gerilime yol açtı. Hadise cephesinden gelen yanıtın ardından, Reynmen'in annesini sosyal medyadan takip etmeyi bırakması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yılmaz, daha sonra katıldığı bir programda Hadise'den özür dilese de, "Şov yok orada, şov farklı bir olaydır. Olduğunuz kalitede kalırsanız kaliteniz artar. Oğlum ünlü olabilir, oğlumu temsil ediyorum annesiyim ama şu taraftan baktığınızda da benim de genç delikanlı çocuğum var. Orada da bir sürü gençlik orayı izliyor. Belki biraz ağır konuşmuş olabilirim" sözleriyle tepki çekmeye devam etmişti.

KAYNANA-GELİN CEPHESİNDE YENİ GELİŞMELER

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın gelini Emire Cansu Kurtaran'a yönelik olduğu düşünülen "Zengin ve kaliteli ailelerin kızlarına giydirdikleri" notuyla yaptığı göndermeli paylaşım, tansiyonu yükseltti. Bu paylaşımın hemen ardından Emire Cansu, bikinili bir fotoğrafını yayınlayarak kayınvalidesine yanıt verdi. Emire Cansu'nun eşi Reynmen'in annesini takip etmeyi bırakmasına rağmen Nasibe Yılmaz'ı takip etmeye devam etmesi, sabrının taştığını gösterdi. Son olarak, Emire Cansu'nun kayınvalidesini engellediği ve ikilinin karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bıraktığı ortaya çıktı.

Nasibe Yılmaz ise bu durumun ardından "Babanın anneyi aşağıladığı bir evde, çocuklar anneye asla güvenmez! Saygı da göstermez!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunarak kaynana-gelin savaşının başladığını resmen ilan etti. Bu durum, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer bulurken, aile içindeki gerilimin nereye varacağı merak konusu oldu.