'Yalı Çapkını'nın ünlü isimleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dergi kapağı oldu

Yeni sezonun en iddiaları yapıtlarından olan Yalı Çapkını dizisi, her hafta reyting rekoru kırıyor. Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Hello dergisine kapak oldu.

Star TV ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizinin başrolleri Saraçoğlu ve Demir, Hello dergisi için objektiflerin karşısına geçti. Hello Dergisi, sosyal medya hesabı üzerinden kapağın görselini paylaştı. İkilinin fotoğrafları ve röportajları derginin bugün çıkacak sayısında yer alacak..

İkilinin dergideki röportajı da gündem oldu.

'Yalı Çapkını’nın ilk bölümünden itibaren yakaladıkları güzel ekran enerjisini hakkında konuşan Mert Ramazan Demir “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz”, diye konuşurken, Afra Saraçoğlu da meslektaşı ile aynı fikirde: “Mert’in de dediği gibi, birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi.”