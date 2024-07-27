Reza Zarrab detayı ortaya çıktı. 750 milyonluk dev vurgun

Düzenleme: Kaynak: DHA
Reza Zarrab detayı ortaya çıktı. 750 milyonluk dev vurgun

İstanbul’da yediemin otoparklarındaki lüks araçları sahte belgelerle satan şebekeye operasyonda çalınan araçlardan birinin Reza Zarrab'a ait olduğu öğrenildi.

İstanbul’da yediemin otoparkındaki lüks otomobilleri, icra müdürlüklerinde hazırladıkları sahte belgelerle dışarı çıkararak satan çeteye operasyon yapıldı.

25 şüpheli İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda çetenin 750 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüpheliler arasında bir icra müdür yardımcısı, icra memurları ve zabıt katiplerinin bulunduğu belirtildi.

REZA ZARRAB’IN ARABASI DA ÇALINMIŞ

Çalınan otomobiller arasında Reza Zarrab adına kayıtlı bir BMW'nin de bulunduğu bildirildi. İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kırıkkale ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda, 3'ü kadın 24 kişi daha gözaltına alındı.

ÖRGÜT LİDERİ OTOPARK İŞLETMECİSİ

Soruşturmalar sonucunda örgüt liderinin otopark işletmecisi Kerim A. olduğu belirlendi. Ayrıca, adliyede zabıt katibi olarak çalışan Serdar Ö.'nün şebekenin çalacağı araçlarla ilgili bilgisayar yazışmalarını yürüttüğü saptandı.

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REZA ZARRAB

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