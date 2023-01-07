Hadise imalı paylaşımıyla gündem oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.
Reza Zarrab ile adı yasak aşk iddialarına karışan Hadise'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Ebru Gündeş'in eski eşiyle sürekli anılan Hadise'nin o paylaşımı sosyal medyanın gündemine düştü. Bakın Hadise imalı nasıl bir paylaşım yaptı
"Ben seni seçtim"
Şarkıcı, kendi fotoğrafını Uzi'nin 'Cindy' şarkısının sözleriyle paylaştı: "Ben seni seçtim, bir köşede krallığım dururken! Seçenek kalmadı, maalesef…"
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