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Hadise imalı paylaşımıyla gündem oldu

Eski eşi, Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra sosyal medyada daha da çok aktif olan Hadise, imalı paylaşımıyla gündem oldu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:41
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Reza Zarrab ile adı yasak aşk iddialarına karışan Hadise'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Hadise imalı paylaşımıyla gündem oldu
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

Reza Zarrab ile adı yasak aşk iddialarına karışan Hadise'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Ebru Gündeş'in eski eşiyle sürekli anılan Hadise'nin o paylaşımı sosyal medyanın gündemine düştü. Bakın Hadise imalı nasıl bir paylaşım yaptı

"Ben seni seçtim"

Şarkıcı, kendi fotoğrafını Uzi'nin 'Cindy' şarkısının sözleriyle paylaştı: "Ben seni seçtim, bir köşede krallığım dururken! Seçenek kalmadı, maalesef…"

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