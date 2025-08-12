Rezan Epözdemir soruşturması derinleşiyor! Yeni gözaltılar var

Türkiye'nin gündemine oturan davaların önemli avukatlarından olan Rezan Epözdemir, pazar günü "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın yaptığı açıklamaya göre soruşturma derinleştiriliyor. Buna göre soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleşti.

Saymaz, "Avukat Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni gözaltılar oldu. Soruşturma derinleştiriliyor" dedi.

Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir kere daha uzatıldı