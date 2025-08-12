Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir kere daha uzatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir kere daha uzatıldı

Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. Epözdemir, rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve askeri casusluk suçlamaları nedeni ile gözaltına alınmıştı.

Türkiye gündemine oturan olayların avukatlığını üstlene ünlü avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos sabah gözaltına alındı. Epözdemir'in gözaltına alınma gerekçesi ise rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve askeri casusluk suçlamaları olarak gösterildi.

GÖZALTI SÜRESİ BİR GÜN DAHA UZATILDI

Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla bir gün daha uzatıldı.

Seçil Erzan davasında Muslera ve Selçuk İnan'ın avutkatlığını üstlenirken Epözdemir; Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarına da bakıyor.

Gözaltına alınan Rezan Epözdemir hakkında sıcak gelişmeGözaltına alınan Rezan Epözdemir hakkında sıcak gelişme

Son Haberler
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor
Ekrem İmamoğlu iktadara işaret etti: Sistem çöktü
Ekrem İmamoğlu iktadara işaret etti: Sistem çöktü
Cari açık beklentinin üstünde gerçekleşti
Cari açık beklentinin üstünde gerçekleşti