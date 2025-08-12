Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir kere daha uzatıldı

Türkiye gündemine oturan olayların avukatlığını üstlene ünlü avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos sabah gözaltına alındı. Epözdemir'in gözaltına alınma gerekçesi ise rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve askeri casusluk suçlamaları olarak gösterildi.

GÖZALTI SÜRESİ BİR GÜN DAHA UZATILDI

Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla bir gün daha uzatıldı.

Seçil Erzan davasında Muslera ve Selçuk İnan'ın avutkatlığını üstlenirken Epözdemir; Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarına da bakıyor.

Gözaltına alınan Rezan Epözdemir hakkında sıcak gelişme