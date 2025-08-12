Şamil Tayyar son raunda hızlı girdi! Uçum’a çok ağır sözler…

AKP’li Şamil Tayyar, Saray başdanışmanı Mehmet Uçum’un avukatı aracılığıyla Rezan Epözdemir iddialarına yasal işlem uyarısında bulunmasına ağır sözlerle yanıtladı. Tayyar, "Bu arada dava açan olursa yargıda hesaplaşırız. ‘Hiç mi şerefin yok? Üç kuruşa oraya buraya havlamaya değer mi?’ Benim için mevzu kapanmıştır” dedi.

SARAY VE AKP ARASINDA "EPÖZDEMİR" GERİLİMİ

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltına alınması durumu, AKP içerisindeki düşünce ayrılıklarını ortaya çıkardı. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Saray Başdanışmanı Mehmet Uçum'u hedef alarak, Epözdemir'in serbest bırakılması için Uçum'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e baskı yapmakla suçlamıştı. Evinde ve işyerinde arama yapılarak dijital materyallere el konulan Epözdemir'in gözaltı süresinin telefon şifresinin vermemesi sebebiyle uzatıldığını Tayyar belirtti.

TAYYAR VE UÇUM’A DESTEK AÇIKLAMALARI

Tayyar'a eski AKP Milletvekili Metin Külünk ve AKP’li Mücahit Birinci destek vermişti. Mehmet Uçum'un yakınlarından Mehmet Çek ise Tayyar’ı 'Operasyonel aparat' olarak tanımlamıştı.

UÇUM’DAN İDDİALARA YASAL İŞLEM HAMLESİ

Uçum, Tayyar'ın iddialarına Avukatı Zeynep Yıldırım aracılığıyla hukuka aykırı iddiaların devam etmesi halinde yasal girişimde bulunacağını söylemişti.

TAYYAR: ‘HİÇ Mİ ŞEREFİN YOK? ÜÇ KURUŞA ORAYA BURAYA HAVLAMAYA DEĞER Mİ?’

Tayyar ile Uçum arasındaki gerilimin fitili ise koptu. Tayyar Uçum’un son açıklamalarına dair ağır sözlerde bulunarak, "Bu arada dava açan olursa yargıda hesaplaşırız. Son cümlem, ne zaman bu konuda bir tartışma olsa araya giren şaklabana: ‘Hiç mi şerefin yok? Üç kuruşa oraya buraya havlamaya değer mi?’ Benim için mevzu kapanmıştır” dedi.