Avukat Rezan Epözdemir hakkında rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Epözdemir hakkında “rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Değerlendirilmek üzere İstanbul 18. ağır Ceza Mah mahkemesine gönderildi.

Rezzan Epözdemir gözaltına alındığında telefonunun şifresini vermemişti. Ancak tutuklandıktan sonra kulislerde Epözdemir'in telefonunun ve bilgisayarının şifresinin kırıldığına dair iddialar dile getirildi. Bu iddialarla ilgili bugüne kadar bir doğrulama ve yalanlama yapılmadı. Bu iddiayla ilgili Rezzan Epözdemir iddianamesinde bir ayrıntı yer aldı.

Meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile birlikte tatile gittikleri ve tatil ödemelerinin Rezzan Epözdemir'in yaptığı iddianamede yazdı. Savcılık bu iddiasını ise Rezzan Epözdemir'den ele geçirilen dijital materyallere dayandırdı. İddianamede o bölüm şöyle yer aldı:

"Şüpheli savunmasında Cengiz Çalı isimli şahıs ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğini hatırlamadığını beyan etmiş ise de şüpheliden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede birlikte birden fazla kez tatile gittiklerine ve tatil ücretlerinin Rezan Epözdemier'ee fatura edildiğine dair belgelere ulaşılmıştır. Tatil ve yemek ücretlerinin Rezan Epözdemir tarafından ödendiğine dair tutarlı tanık beyanları da bulunmaktadır."

TELEFON MUAMMASI

Bu dijital materyallerin neler olduğu iddianamede yazılmadı. Ancak bunların telefon veya bilgisayar mı olduğu sorusu akıllara geldi. Çünkü Rezzan Epözdemir'in telefonun kritik olduğu, bağlantıda olduğu kişilerin ortaya çıkmasından endişe duyulduğunu bizzat eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar dile getirmişti. Rezzan Epözdemir'in gözaltına alındığında AKP içinde büyük bir tartışma yaşanmıştı. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Rezzan Epözdemir'in serbest bırakılması için Cumhurbaşkanlığı Başdanışmamı Mehmet Uçum'un baskı yaptığını söylemiş, Mehmet Uçum ise bu iddiayı yalanlamış ve Şamil Tayyar'a tepki göstermişti.

SAVCI İLE GİRDİĞİ PARA İLİŞKİSİ

Rezzan Epözdemir makaron kaçakçılığından tutuklu bulunan şahısların serbest bırakılması için Cengiz Çallı ile birlikte rüşvet almaktan suçlanıyor. Rezzan Epözdemir bu suçlamaları reddediyor. Savcılık makamı ise iddianameye Cengiz Çallı ile Rezzan Epözdemir arasında para ilişkilerini de koymuş.

Alınındığı iddia edilen rüşvet parasının Cengiz Çallı'ya borç olarak verildiği bunun içinde bono oluşturulduğu iddianamede yer aldı. Rezzan Epözdemir Cengiz Çallı'ya borç verdiğini bu bonoların da borç karşılığı oluşturulduğunu ifadesinde söyledi.

Savcılık ise o dönem hakim-savcı baş maaşının 11-12 bin lira olduğunu, ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 490 bin lira tuttuğunu belirti. İddianamede Cengiz Çallı'nın hiçbir şey harcamadan 18 yıl da bu borcu ödeyebileceği için bu durumun hayatın normal akışına aykırı olduğu ifade edildi.

Rezzan Epözdemir ise Cengiz Çallı'ya 2021 Haziran ayından itibaren vermiş olduğu borcu almak için baskı yaptığını söyledi. Ancak bu tarihten sonra da Temmuz 2021 yılında Cengiz Çallı ile arasında 930 bin liralık bir bono daha yapıldı.