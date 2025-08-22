Rezerv alan gerginliği! Mahalleli direniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rezerv alan gerginliği! Mahalleli direniyor

"Rezerv yapı alan" ilan edilmesi ile güvenlik güçlerinin zor kullandığı Ümraniye'deki Topağacı Mahallesi sakinleri, direnişini sürdürüyor. Mahallelinin elektrik, su ve doğalgazları kesilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Topağacı Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm adı altında evlerinden çıkarılmak istenen vatandaşlar güvenlik güçlerine karşı direnişlerini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde belediye ekipleri, polis eşliğinde elektrik, su ve doğalgazı kesmeye çalışırken mahalleli direniş gösterdi.

1kapak-001.jpg

Dün akşam da yaşanan gerginlik nedeni ile 4 mahalleli gözaltına alınmıştı.

"KİRAYI NASIL VEREYİM?​"

Ters kelepçeyle gözaltına alınan mahalle sakini "Dört çocuğum var, ben kirayı nasıl vereyim?​” diyerek isyan etti.

Mahalle halkı, “rantsal dönüşüm” olarak adlandırdıkları uygulamalara karşı direnişlerinin devam edeceğini bildirdi.

