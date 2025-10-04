Rezidans inşaatındaki dev vinç devrildi! 2 binada hasar oluştu

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy’de bir rezidans inşaatında korkutan bir kaza yaşandı. Yaklaşık 50 metre yükseklikteki vinç, devrildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay, Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı Sokak üzerindeki bir rezidans inşaatında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rezidans inşaatında çalışan bir vinç dengesini kaybetmesiyle devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda vinç yan taraftaki öğrenci yurduna çarptı. İçeride öğrencilerin bulunduğu yurtta hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken zabıta ekipleri de zarar gören binada incelemelerde bulundu.

KAZA ANI KAMERADA

Vinçin devrilmesi bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kamyon geçtikten sonra vinç devriliyor. Saniyelerle vincin altında kalmaktan kurtulan kamyon şoförü yoluna devam ediyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise vincin devrildiği açıkça görünüyor.

