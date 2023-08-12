Rezidansın balkonundan ateş eden model yakalandı. Sosyal medyadan kendini ele verdi

İstanbul Bağcılar'da bulunan rezidansta oturan kadın model eline aldığı silahla balkondan ateş açtı. O anları sosyal medyasından paylaşan model Rana A. yakalanırken silahın kurusıkı olduğu tespit edildi.

KAYNAK: DHA
Rezidansın balkonundan ateş eden model yakalandı. Sosyal medyadan kendini ele verdi

Bağcılar Batışehir'de rezidans balkonuna çıkan kadın havaya ateş açtı. Kadın o anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Havaya ateş edenin İranlı Model Rana A. olduğu belirlendi. Modellik yaptığı belirtilen kadın gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda; meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede Rana A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği, o sırada yanında bulunan şahıs veya şahıslarca olayın video kayıt yapılarak sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, kuru sıkı tabir edilen tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

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