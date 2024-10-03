RFS – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda RFS ile karşılaşacak. İlk maçta kendi evinde PAOK’u mağlup eden sarı kırmızılılar, Letonya deplasmanından da 3 puanla dönerek bir üst tura çıkmak için iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Sarı kırmızılılarda kart cezalısı Muslera’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Osimhen ve Ziyech’in yanı sıra Avrupa listesinde bulunmayan Sallai maçta forma giyemeyecek.

Sarı kırmızılılarda kalede Muslera’nın yerine PAOK maçında olduğu gibi Günay Güvenç yer alacak. Teknik Direktör Okan Buruk’un savunmada ve orta sahada değişiklik yapması beklenmezken hücum hattında Icardi ve arkasında Mertens yer alacak.

Galatasaray ve RFS’nin maçta sahada olması beklenen 11’leri şöyle:

RFS: Ondoa; Savalnieks, Prenga, Balodis, Lipuscek, Odisharia; Markhiyev, Panic, Zelenkovs; Ikaunieks, Kouadio.



Galatasaray: Günay, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Barış Alper, Dries Mertens, Yunus Akgün, Mauro Icardi.

RFS-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

RFS-Galatasaray maçı bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.