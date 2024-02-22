Rıdvan Dilmen 'acil' diyerek canlı yayını iptal etti. Apar topar gitti

Mine Akcan
Rıdvan Dilmen 'acil' diyerek canlı yayını iptal etti. Apar topar gitti
Sparta Prag-Galatasaray maçı sonrası canlı yayın yapması planlanan Rıdvan Dilmen'den korkutan bir paylaşım geldi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray Çekya ekibi Sparta Prag’a konuk olacak.

TSİ 23.00’te Generali Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi canlı yayında değerlendirmesi planlanan Rıdvan Dilmen’den sürpriz bir açıklama geldi.

Ünlü yorumcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sports Digitale'de bu geceki Sparta Prag-Galatasaray maç sonu canlı yayınını, acil bir durumdan dolayı İstanbul dışında olacağım için yapamayacağım Tüm Sports Digitale izleyicilerinden özür dilerim Galatasaray'a Sparta Prag karşısında başarılar dilerim İnşallah son 16 turunda Galatasaray maç sonu yayınlarında Sports Digitale'da birlikte oluruz” dedi.

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