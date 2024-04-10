Rıdvan Dilmen Ali Koç'u çıldırttı. Kimse bunu beklemiyordu

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçının 1. Dakikasında sahadan çekilmesi ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin büyük bir mağduriyet yaşamadığını söyleyen Dilmen, "Ben Fenerbahçe'nin sanılanın aksine büyük bir mağduriyet içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Sadece Trabzonspor maçında haksızlığa uğradı. O maçın erkenden bitip 3-0 hükmen lehine sonuçlanması gerekiyordu. Belki de saha olayları yaşanmazdı" ifadelerini kullandı.

Ligde verilen kararların iki takım için de eşit olduğu belirten Dilmen "Ligdeki hakem kararlarının ise dengede olduğunu düşünüyorum. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın lehine veya aleyhine eşit derece kararlar verilmiştir. Belki 1-2 maç diğer tarafa kaymış olabilir" dedi.

Ali Koç’a yakınlığı ile bilinen Rıdvan Dilmen’in bu sözleri camiada tepkilere neden oldu.