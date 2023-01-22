Rıdvan Dilmen rekor transferi açıkladı: Başkandan aldığım bilgi

Başakşehir'in savunma oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'nin 16 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Nice takımına verildiği ileri sürülmüştü.
Transferle ilgili futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir açıklama geldi.
TV8,5'ta haftanın maçlarını yorumlayan Dilmen, bu kez transfer haberi verdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Youssouf Ndayishimiye Fransa'nın Nice takımına 11 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde yirmi payla satılmış. Göksel başkanla (Gümüşdağ) konuştum"
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