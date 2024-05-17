Rıdvan Dilmen çıldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen çıldırdı
Rıdvan Dilmen hakkında çıkan dedikodulara isyan etti.

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalarak şampiyonluk hayali mucizelere kalan Fenerbahçe’de gözler yaklaşan seçimlere çevrildi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yarışacağı seçimler öncesinde başkan adaylarının listesinde kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.

Her gün yeni isimlerin adı yönetim kurulu listeleri ile anılırken Rıdvan Dilmen hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.

gnxdstaweaaqucq.jpg

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rıdvan Dilmen Aziz Yıldırım’ın listesinde yer almayacağını ifade etti.

Bu haberleri çıkaranlara isyan eden Rıdvan Dilmen, “Hakkımda çıkan yönetim kurulu veya Sportif direktörlük görevi alacağı haberleri asılsızdır! Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebinide gayet iyi biliyorum!!! Benim, ne Sayın Aziz Yıldırım'ın Ne de Sayın Ali Koç'un tarafında olmam söz konusu değildir! Benim, kongreye malzeme olmayacak kadar doğduğum günden beri sadece FENERBAHÇEMİN yanında olduğum bilinmektedir. Sevgilerimle” dedi.

ekran-goruntusu-2024-05-17-183303.png

Rıdvan Dilmen’in bu açıklamaları sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

ekran-goruntusu-2024-05-17-183904.png

ekran-goruntusu-2024-05-17-183846.png

ekran-goruntusu-2024-05-17-183833.png

İlgili Haberler
Ali Koç resmen açıkladı
Sivaspor şov yaptı Rey Manaj yıkıldı!
Ahmet Çakar resmen transfer oldu
Zaniolo yerle bir oldu
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'u bile sevindirecek teklif
Son Haberler
16 yıllık sırrın altından vahşet çıktı Gündem
16 yıllık sırrın altından vahşet çıktı
Gaziantep'te 16 yıl sonra çözülen gizem: Kayıp Erdal Öztürk cinayete kurban gitmiş Gündem
Gaziantep'te 16 yıl sonra çözülen gizem: Kayıp Erdal Öztürk cinayete kurban gitmiş
Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldüren kişi intihar etti Gündem
Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldüren kişi intihar etti
Ünlü iş adamı Aziz Yıldırım'ı reddetti Spor
Ünlü iş adamı Aziz Yıldırım'ı reddetti
Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek Gündem
Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek
Manisa Turgutlu'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti Yerel Haberler
Manisa Turgutlu'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Nesli tükenmekte olan alaca sansar, Batman'da ölü bulundu Video
Nesli tükenmekte olan alaca sansar, Batman'da ölü bulundu