Rıdvan Dilmen çıldırdı

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalarak şampiyonluk hayali mucizelere kalan Fenerbahçe’de gözler yaklaşan seçimlere çevrildi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yarışacağı seçimler öncesinde başkan adaylarının listesinde kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.

Her gün yeni isimlerin adı yönetim kurulu listeleri ile anılırken Rıdvan Dilmen hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rıdvan Dilmen Aziz Yıldırım’ın listesinde yer almayacağını ifade etti.

Bu haberleri çıkaranlara isyan eden Rıdvan Dilmen, “Hakkımda çıkan yönetim kurulu veya Sportif direktörlük görevi alacağı haberleri asılsızdır! Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebinide gayet iyi biliyorum!!! Benim, ne Sayın Aziz Yıldırım'ın Ne de Sayın Ali Koç'un tarafında olmam söz konusu değildir! Benim, kongreye malzeme olmayacak kadar doğduğum günden beri sadece FENERBAHÇEMİN yanında olduğum bilinmektedir. Sevgilerimle” dedi.

Rıdvan Dilmen’in bu açıklamaları sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.