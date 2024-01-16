Rıdvan Dilmen: Çok büyük olay Galatasaray için

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Rıdvan Dilmen: Çok büyük olay Galatasaray için
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki zirve yarışını değerlendirdi.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kayserispor'u 2-1 yendiği maçtan sonra çarpıcı ifadeler kullandı.

Dilmen, Galatasaray'da oyuncuların sürekli değiştiğini belirterek bunun yorucu bir sistem olduğunu ileri sürdü.

Galatasaray'da sorunun fiziki olduğunu ileri süren Dilmen, Nelsson, Abdülkerim ve Muslera'nın Fenerbahçe ile puan farkını ikide tutmayı başardıklarını iddia etti.

Dilmen, "İzlediğimiz Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 7-8 puan fark olmalıydı. Ligdeki puanların şu anda 53'e 51 olması Galatasaray için çok büyük olay. Eksiklere, strese, baskıya rağmen" dedi.

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