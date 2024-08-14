Rıdvan Dilmen dayanamadı. Anında tedavi etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe ve Lille karşılaştı.

Ülker Stadyumu’nda uzatmalara giden mücadele 1-1 sona ersede toplam skorda Fransız ekibi 3-2 öne geçti ve adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

16 yıla çıkan Şampiyonlar Ligi hasreti Fenerbahçeli taraftarları derinden üzerken Rıdvan Dilmen’den flaş bir paylaşım geldi.

RIDVAN DİLMEN DAYANAMADI

Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzüldük! Uzun süredir Şampiyonlar Ligi müziğini asla vazgeçmeyen taraftarımız maalesef dinleyemiyor! Gerçekten çok üzücü! İzliyor! Dinliyorum! Fenerbahçe'de temel 3 sorunu var! Hiç kuşkusuz" derken sarı-lacivertlilerdeki sorunu ve çözüm yollarını anlattı.

TEŞHİS

1 - "Savunmanın merkezinde oynayan tüm oyuncular maalesef hepsi aynı yetenekte! 1 tanesi dahi hazırlık paslarında topu ikinci bölgeye sağlıklı şekilde oynayamıyorlar! + En az 1 tanesinin zaman zaman hazırlık paslarında orta sahaya çıkması lazım bu seviyedeki takım için"

2 - "Orta sahada Fred olmayınca arkası dönük savunmadan topu alıp, 2. bölgeden 3. bölgeye isabetli oynayabilecek orta sahası yok"

3 - "Çok kişisel oyuncu üzerinden eleştiri yapmasam da! Harika sezon geçiren, morali-güveni süper durumda olan İrfan Can Kahveci'yi, Mourinho biraz ihmal ettiğini görüyorum"

TEDAVİ

“Yani Fenerbahçe'mizin oyuna hükmetmesi için top bizdeyken 1. bölgeden 2. bölgeye sağlıklı geçirip zaman zaman da kendi geçip 1 oyun kurucu stopere 2. bölgede topu alacak oyuncunun da Fred dışında 1 oyuncuya daha kesin ihtiyacı var! Maç sonu Mourinho'nun demecini gerçekten uzun vadede düşünen çok tecrübeli teknik patron olduğunu daha iyi anladım! Takımımızın maçı kazanması için önce oyunu kazanması lazım! Yoğun maç trafiği var! En çok takımın ve taraftarın yüksek motivasyonunu beğendim"