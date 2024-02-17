Rıdvan Dilmen demediğini bırakmadı. İsmail Kartal cevabı sahada verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen demediğini bırakmadı. İsmail Kartal cevabı sahada verdi
Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 1-0 geride kapatması sonrası konuşan Rıdvan Dilmen İsmail Kartal'ı sert eleştirdi. Ünlü yorumcuya en güzel cevap sahada geldi.

Trendyol Süper Lig’in 26. Haftasında Rizespor ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan maçta Rizespor ilk yarıyı 27. Dakikada Martin Minçev’in attığı gol ile 1-0 önde kapattı.

İlk yarının bitmesi sonrası mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen İsmail Kartal’a sert sözler kullandı.

İşte Dilmen’in o sözleri:

"İlk aklımıza gelen zeminFenerbahçe üretmeye çalışan bir takım fakat maç sonu daha iyi analiz ederiz belki de ligin en kritik virajı"

"Fenerbahçe'nin son maçlarına baktığımızda taraftar hiç bir maçta son dakikalara rahat bir şekilde giremedi Fenerbahçe'nin sezon başındaki rahatlığı kaygıya dönüştü"

"Bir teknik direktörün görevi Fred'in olmadığı senaryoya çözüm üretmektedir"

"İsmail Kartal'ın maçı olduğunu düşünüyorum. Birinci görevi olmazsa olmazı bırakıcak beraberliği Sahanın Fenerbahçe'nin kazanması için yapması gerek tüm gücüyle sağ tarafa yüklenmek Tüm konsantrasyon devre arası diyecek ki topu sağa taşıyın"

"Şunu hiç anlamış değilim. Belli ki Rize sahasının olduğu yerde top oynanmıyor Fenerbahçe 4 korner kazandı 3'ünü paslaşarak kullandı Herkes gidiyor, sen niye pas yaparsın O zeminde pas yapma ihtimalin yok"

"Sen zaten oraya zor gidiyorsun madem gittin korner kullancaksın niye pasBir de kafacısın Sen kornerleri sulu bir zeminde, çamur olan bir ortamda kısa kullanırsan rakibin ekmeğine yağ sürersin"

İSMAİL KARTAL'IN MÜDAHALESİ İŞE YARADI

Rıdvan Dilmen’in bu sözleri sonrası ikinci yarı başlarken Mert Hakan İrfan Can ve Serdar Dursun’u oyuna sokan İsmail Kartal karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

İlgili Haberler
Erman Toroğlu 'İsmail Kartal'ı anlamak mümkün değil' dedi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şeyi açıkladı
Hasan Arat Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini belirledi. Rekorlar alt üst olacak
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme. Yapılan pazarlığı açıkladılar
Mert Hakan isyan etti. Armaya saygımdan sustum
Mert Hakan isyan etti. Armaya saygımdan sustum
Serdar Dursun 'artık yeter' dedi camiaya seslendi
Serdar Dursun 'artık yeter' dedi camiaya seslendi
Fenerbahçe'den maç sonrası zemin tepkisi. Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Serdar Dursun İsmail Kartal'ı kurtardı. Fenerbahçe'nin süper 3'lüsü. Fatih Saboviç yazdı
Abdülkadir Ömür Hull City'ye 3 puanı getirdi. İngilizler hayran kaldı
Sergen Yalçın küplere bindi. Bakın kime kızdı?
Sergen Yalçın küplere bindi. Bakın kime kızdı?
Son Haberler
Juventus 2 puan daha bıraktı karalar bağladı. Kenan Yıldız detayı Spor
Juventus 2 puan daha bıraktı karalar bağladı. Kenan Yıldız detayı
Diyetisyen Hatice Nur Ege'den gündem olan açıklama: 'Spor salonları çok tehlikeli. Çok spor zararlı.' Video
Diyetisyen Hatice Nur Ege'den gündem olan açıklama: 'Spor salonları çok tehlikeli. Çok spor zararlı.'
Kurye kırmızı halıda podyum yürüyüşü yaptı, izleyenleri gülümsetti! Video
Kurye kırmızı halıda podyum yürüyüşü yaptı, izleyenleri gülümsetti!
Erman Toroğlu 'İsmail Kartal'ı anlamak mümkün değil' dedi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şeyi açıkladı Spor
Erman Toroğlu 'İsmail Kartal'ı anlamak mümkün değil' dedi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şeyi açıkladı
"Denizin prensinin" kilosu dudak uçuklattı. Tam 900 lira. Satıcılar sebebi açıkladı Gündem
"Denizin prensinin" kilosu dudak uçuklattı. Tam 900 lira. Satıcılar sebebi açıkladı
Dönerci esnaf ile Murat Kurum arasındaki diyalog gündem oldu: '96'da 1 yıllık maaşımla ev aldım. Şimdi bayramda memlekete gitmek hayal oldu' Video
Dönerci esnaf ile Murat Kurum arasındaki diyalog gündem oldu: '96'da 1 yıllık maaşımla ev aldım. Şimdi bayramda memlekete gitmek hayal oldu'
Rize maçı bitimi İsmail Kartal'dan flaş 'delikanlı' açıklaması Spor
Rize maçı bitimi İsmail Kartal'dan flaş 'delikanlı' açıklaması