Rıdvan Dilmen demediğini bırakmadı. İsmail Kartal cevabı sahada verdi

Trendyol Süper Lig’in 26. Haftasında Rizespor ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan maçta Rizespor ilk yarıyı 27. Dakikada Martin Minçev’in attığı gol ile 1-0 önde kapattı.

İlk yarının bitmesi sonrası mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen İsmail Kartal’a sert sözler kullandı.

İşte Dilmen’in o sözleri:

"İlk aklımıza gelen zeminFenerbahçe üretmeye çalışan bir takım fakat maç sonu daha iyi analiz ederiz belki de ligin en kritik virajı"

"Fenerbahçe'nin son maçlarına baktığımızda taraftar hiç bir maçta son dakikalara rahat bir şekilde giremedi Fenerbahçe'nin sezon başındaki rahatlığı kaygıya dönüştü"

"Bir teknik direktörün görevi Fred'in olmadığı senaryoya çözüm üretmektedir"

"İsmail Kartal'ın maçı olduğunu düşünüyorum. Birinci görevi olmazsa olmazı bırakıcak beraberliği Sahanın Fenerbahçe'nin kazanması için yapması gerek tüm gücüyle sağ tarafa yüklenmek Tüm konsantrasyon devre arası diyecek ki topu sağa taşıyın"

"Şunu hiç anlamış değilim. Belli ki Rize sahasının olduğu yerde top oynanmıyor Fenerbahçe 4 korner kazandı 3'ünü paslaşarak kullandı Herkes gidiyor, sen niye pas yaparsın O zeminde pas yapma ihtimalin yok"

"Sen zaten oraya zor gidiyorsun madem gittin korner kullancaksın niye pasBir de kafacısın Sen kornerleri sulu bir zeminde, çamur olan bir ortamda kısa kullanırsan rakibin ekmeğine yağ sürersin"

İSMAİL KARTAL'IN MÜDAHALESİ İŞE YARADI

Rıdvan Dilmen’in bu sözleri sonrası ikinci yarı başlarken Mert Hakan İrfan Can ve Serdar Dursun’u oyuna sokan İsmail Kartal karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.