Rıdvan Dilmen "Galatasaray rakibini sürklase etti"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen "Galatasaray rakibini sürklase etti"

Rıdvan Dilmen Galatasaray - Bodrumspor maçının ardından değerlendirmeler yaptı.

Galatasaray Bodrum FK maçını üç puanla kapatarak şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Yorumcu Rıdvan Dilmen sarı kırmızılı takımın son haftalardaki üstün futbolunu yorumladı.

"RAKİBİNİ SÜRKLASE ETTİ"

Rıdvan Dilmen "Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı kupa maçında ilk yarıdaki gol dışında isabetli şutu yok. Samsunspor'un Galatasaray'a isabetli şutu yok, Bodrum'un da isabetli şutu yok. Topu rakipten kazanma süresi azaldıkça Galatasaray'ın kalitesi ortaya çıkıyor. Bugün Galatasaray dolu dolu bir oyun oynadı. İlk 45 dakika ve son 30 dakikada rakibini sürklase etti." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Pendik'te dehşet: Başkasıyla evlenen eski eşini katletti
Pendik'te dehşet: Başkasıyla evlenen eski eşini katletti
Parmağını arı sokan arıcı yaşamını yitirdi
Parmağını arı sokan arıcı yaşamını yitirdi
İstanbul'un en geniş parkına girişte yeni dönem başlıyor
İstanbul'un en geniş parkına girişte yeni dönem başlıyor
Fatih Portakal canlı yayında sinirden deliye döndü!
Fatih Portakal canlı yayında sinirden deliye döndü!