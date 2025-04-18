Rıdvan Dilmen "Galatasaray rakibini sürklase etti"

Galatasaray Bodrum FK maçını üç puanla kapatarak şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Yorumcu Rıdvan Dilmen sarı kırmızılı takımın son haftalardaki üstün futbolunu yorumladı.

"RAKİBİNİ SÜRKLASE ETTİ"

Rıdvan Dilmen "Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı kupa maçında ilk yarıdaki gol dışında isabetli şutu yok. Samsunspor'un Galatasaray'a isabetli şutu yok, Bodrum'un da isabetli şutu yok. Topu rakipten kazanma süresi azaldıkça Galatasaray'ın kalitesi ortaya çıkıyor. Bugün Galatasaray dolu dolu bir oyun oynadı. İlk 45 dakika ve son 30 dakikada rakibini sürklase etti." ifadelerini kullandı.