Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 yendi.

Rıdvan Dilmen, Icardi için flaş bir iddiada bulunurken Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi de açıkladı.

İŞTE DİLMEN'İN ICARDI İDDİASI

Galatasaray genel anlamda Muslera'yı oyuncu gibi kullanıyor. Maçın temposuzluğunun sebebinden biri de bu maçı her türlü kazanırız şeklinde düşünmesiydi.

Galatasaray'ın evinde oynadığı son maçlarda baskılı olmadığını gördük. Bunun sebebi takımın kendine fazla güvenmesi. Biz nasıl olsa kazanırız maçı diyorlar. Fazla güven şımarıklığa gitmediği sürece sıkıntı yaratmaz.

Mauro Icardi takıma 'Uyuyorsunuz beyler, ben sizi uyandırayım' dedi. Saha içinde öyle bir hamle yaptı ki bu Allah vergisi bir yetenek. Orta sahaya geldi, topu aldı. Pozisyonunu hazırladı, golünü yaptı.

Galatasaray'ın oynadığı 90 dakikada böyle bir 5-10 dakikası var. Öyle etkili oluyor ki bir anda 5-6 olurdu maç.

"DİZİLİŞİ ICARDI YAPIYOR"

İlk yarıda çok dağınık bir Galatasaray vardı. Icardi, ikinci yarı takımı uyardı ve saha dizilişinde takımını yönlendirdi. saha içi liderliği de var.

Mauro Icardi, Türk futbolunun gördüğü en büyük santrforlardan biri. Didier Drogba da buna dahil. Çok büyük bir yetenek.

GALATASARAY'I BEKLEYEN TEHLİKE

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın puan avantajına da dikkat çekti.

Dilmen Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına kadar 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet hakkının olduğunu söyledi.

Özellikle Sarı Kırmızılı taraftarların da bu farka güvendiğini söyleyen Dilmen, "Bu rahatlık Galatasaray'da bir rehavete yol açabilir. Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı çok önemli" dedi.

İŞTE DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI: