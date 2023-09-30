Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Ankaragücü maçında kırdığı rekoru açıkladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray- Ankaragücü maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Sarı Kırmızılılar için "İstatistikler normal değil çünkü. 13 isabetli şut, direkten dönenler falan desek zaten çerçeveye giden 16 şut oldu. Bu rekor" dedi.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Ankaragücü maçında kırdığı rekoru açıkladı

Galatasaray'ın Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmesinin ardından ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları;

-Skorda 2-1 yazıyor. Bunu unutalım. İstatistiklere bakalım, bu istatistiklere bakınca maçın skorunu çok farklı söyleyebilirdik. 36 şut atmış, 13 isabetli. Ben ligimizde daha önce 13 tane kaleyi tutan şutun olduğunu düşünmüyorum. İstatistiklere baktığımızda bu maçın 2-1'lik skoru maçın hakkı değil.

-38 kez orta yapmış, 53 kez rakip ceza sahasının içine girmiş. Zaten bu istatistiklere baktığınız zaman tablo ortaya çıkıyor. Maçın skoru çok çok farklı olabilirdi.

-Galatasaray'ın bu maç itibariyle pozisyonlarda rekor kırıldığını düşünüyorum. İstatistikler normal değil çünkü. 13 isabetli şut, direkten dönenler falan desek zaten çerçeveye giden 16 şut oldu. Bu rekor.

-Zaha geniş alanda dripling ile gidebilir. Topsuz koşar. En önemli avantajlarından biriyse kalabalık defanslara karşı atacağı çalımlarla rakibini dengesizliğe sevk edebilir. Zaha'da bunlar var. Manchester maçında da olacağını şimdiden görüyoruz.

-Kerem forvet arkası oynayamaz. Kerem kenardan gelip pozisyona girebilen bir oyuncu. Lider vasıflı, sırtı dönük alıp verecek tarzı ikinci bir santrfor değilsin. Daha çok kenarda alıp üzerine gidecek bir oyuncu. Ayrıca Kerem'e söylemek istediğim bir şey daha var. Icardi'den başka oyuncularda var Galatasaray'da. Aldığın her topu Icardi'ye vermeye çalışıyorsun. Zaha boş, Icardi'ye veriyorsun. Bu çok tehlikelidir.

-Dört forvetle oynamak orta alandaki oyunculara yük bindirir. Kerem Demirbay maça iyi başladı ama yük bindi. Torreira, Kerem ikisi birden oyundan çıktı. O kadar yük biniyor ki ikisi birden maçı bitiremiyor. Vücut gitmiyor artık.

-Davinson Sanchez'i yine iyi gördüm. Güzel transfer. Yaptığı müdahaleleri kritikti. Hücumda da farklı bir becerisi var.

-Galatasaray diğer sezonlara göre bu kez rakibinin ciddi olduğunu gördü. Ali Koç 6 senesinin en güçlü kadrosunu kurdu. Okan hoca bunu görüyor. Ona göre taktikler yapıp oyuncuların form, sakatlık durumunu ayarlıyor.

-İlk yarı 18 şut atmış, tek kale maç oynamış, golü yiyip geriye düşüyor. Oynadığı oyunla bu maçı çeviririm havasını herkese veriyor.

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