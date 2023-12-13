Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın mağlubiyetindeki asıl nedeni açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopengag’a deplasmanda 1-0 mağlup olarak Avrupa Ligi’ne giden Galatasaray’ın aldığı mağlubiyetin nedenini açıkladı.

"MAÇA KENDİSİNİ VEREMEDİ"

Sözlerine Okan Buruk'tan başlayan Rıdvan Dilmen, "Ben devre arasında ilk defa hesap kitap yapan bir Okan Buruk gördüm. Bugüne kadar kaç tane maç oynadı Galatasaray... Hiçbirinde böyle hesaplar yaptığını görmemiştim. Maça kendisini veremedi." dedi.

"OKAN BURUK'U ELEŞTİRİYORUM"

Tecrübeli teknik adamın oyuncu tercihlerini eleştiren Rıdvan Dilmen, "Hakim Ziyech mesela neden oynamadı? Bence taraftarların ilk önce bunu sorması gerekiyor. Hakim Ziyech bence oynamalıydı. Kadro tercihi dolayısıyla Okan Buruk'u eleştiriyorum." ifadelerini kullandı.