Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluğunu açıkladı

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

Hamlelerin Galatasaray'da daha çok olacağını düşünüyorum.

Galatasaray'ın daha fazla orta saha oyuncularıyla bitireceğini düşünüyorum.

55-60'tan sonra Galatasaray'ın 3 puana doğru gideceğini düşünüyorum.

Galatasaray, 'Ben beraberlik istemiyorum'u koymuş kafasına.

Sürekli hücum yapmaya çalışıyor.

Icardi, büyük santrfor, PSG'de neden oynayamadı anlayamadım.

Barcelona, Bayer Münih'te oynayabilecek santrfor.

Valencia da çok gol attı ama maç sayılarına bakınca Icardi.