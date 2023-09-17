Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia: İlk 11'deki son maçıydı

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2'yle geçtiği maçı Rıdvan Dilmen yorumladı.

Rıdvan Dilmen, Tete'nin bu akşam ilk 11'de son kez forma giydiğini öne sürdü.



Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;



-Bak bir daha denedi diyorum bu ilk 11'deki son maçıydı Tete'nin söyleyeyim size. Oradaki oyuncu bence Hakim Ziyech'tir.

-Şu anda Kerem'i kesecek Türkiye sınırlarında oyuncu yok.



-Geçen sezon bu hakem 9 maç yönetmiş. Bugün de taraftardan etkilenmedi, gördüğünü çaldı. Daha 31 yaşında hakem bu. Pozisyonlara yakın, cin gibi, sakin. Bence muazzam maç yönetti. Bu hakem çok etkili geliyor, söylüyorum.