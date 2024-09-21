Rıdvan Dilmen imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen imzayı attı

Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor.

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen kısa bir aranın ardından ekranlara geri dönmeye karar verdi.

Deneyimli futbol adamı, yayın hayatına kısa süre önce başlayan HaberTürk Spor ile anlaşmaya vardı.

Anlaşma, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul tarafından duyuruldu.

Kul yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen hocamız artık HT Spor’da. Hem futbolculuğuyla hem de yorumculuğuyla efsaneleşmiş bir ismi kanalımıza katmanın gururunu yaşıyoruz. Derbiyle başlıyoruz" dedi.

Rıdvan Dilmen bugün oynanacak olan FenerbahçeGalatasaray derbisinin ardından ekran başında olacak.

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