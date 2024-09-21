Rıdvan Dilmen imzayı attı

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen kısa bir aranın ardından ekranlara geri dönmeye karar verdi.

Deneyimli futbol adamı, yayın hayatına kısa süre önce başlayan HaberTürk Spor ile anlaşmaya vardı.

Anlaşma, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul tarafından duyuruldu.

Kul yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen hocamız artık HT Spor’da. Hem futbolculuğuyla hem de yorumculuğuyla efsaneleşmiş bir ismi kanalımıza katmanın gururunu yaşıyoruz. Derbiyle başlıyoruz" dedi.

Rıdvan Dilmen bugün oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından ekran başında olacak.