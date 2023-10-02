Rıdvan Dilmen 'Lig böyle biter' dedi ve Süper Lig sıralamasını belirledi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maç hakkında açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'den övgü dolu bahseden Dilmen, "Kendi oynadığım dönem dahil. Ben bu kadar iyi bir Fenerbahçe görmedim. Tarihin en iyi kadrolarından biri diyordum ama vazgeçtim, tarihin en iyi kadrosu." dedi.

''İLK ÜÇTE ÜÇ BÜYÜKLER OLUR''

Ligdeki ilk beş sırayı tahmin eden Rıdvan Dilmen, "İlk 3 sırada üç büyükler olur. Dördüncü ve beşinci sırada da Adana Demirspor ve Trabzonspor bitirir. Ligin çok başı olmasına rağmen resim net. Bu ilk haftadan belliydi" ifadelerini kullandı.

Dilmen ayrıca "Beşiktaş'ın iki tane sezon maçı vardı ve biri buydu. Diğer maçın önemli olması için Beşiktaş'ın bu maçı kazanması gerekiyordu. Bunu yendiler ve önlerinde önemli bir maç daha var. O da Galatasaray maçı." şeklinde konuştu.