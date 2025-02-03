Rıdvan Dilmen "Muslera kasıtlı kart gördü! Diğerleri..."

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen "Muslera kasıtlı kart gördü! Diğerleri..."

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında kart gören oyuncuları hakkında konuştu.

Gaziantep FK deplasmanından üç puanla dönen Galatasaray'da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakçı, Lukas Torreira ve Barış Alper Yılmaz sarı kart görerek Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştüler. Yorumcu Rıdvan Dilmen görülen kartları değerlendirdi.

"MUSLERA KASITLI KART GÖRDÜ"

Dilmen "Futbolda oyuncu ve teknik adamın bir hesabı vardır. Önündeki maçları hesaplanır Fenerbahçe maçı öncesinde kartlarda hesaplanmıştır. Torreira ve Barış Alper kasıtlı sarı kart görmedi. Muslera bence bilerek gördü, Abdülkerim'i yolda olduğum için göremedim. Çok tartışma konusu yapmamak gerekir bu dünyanın her yerinde böyle. Çok tartışma konusu yapmamak lazım bu dünyanın her yerinde öyledir" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Piatek hat-trick yaptı, Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp vermedi
Piatek hat-trick yaptı, Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp vermedi
Samsun’da okulda çıkan yangın söndürüldü
Samsun’da okulda çıkan yangın söndürüldü
“8.5 büyüklüğünde deprem olabilir” Süleyman Pampal’dan korkutan açıklama
“8.5 büyüklüğünde deprem olabilir” Süleyman Pampal’dan korkutan açıklama
Rıdvan Dilmen "Muslera kasıtlı kart gördü! Diğerleri..."
Rıdvan Dilmen "Muslera kasıtlı kart gördü! Diğerleri..."
Oyuncu Melisa Sözen ifade veriyor
Oyuncu Melisa Sözen ifade veriyor