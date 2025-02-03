Rıdvan Dilmen "Muslera kasıtlı kart gördü! Diğerleri..."

Gaziantep FK deplasmanından üç puanla dönen Galatasaray'da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakçı, Lukas Torreira ve Barış Alper Yılmaz sarı kart görerek Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştüler. Yorumcu Rıdvan Dilmen görülen kartları değerlendirdi.

"MUSLERA KASITLI KART GÖRDÜ"

Dilmen "Futbolda oyuncu ve teknik adamın bir hesabı vardır. Önündeki maçları hesaplanır Fenerbahçe maçı öncesinde kartlarda hesaplanmıştır. Torreira ve Barış Alper kasıtlı sarı kart görmedi. Muslera bence bilerek gördü, Abdülkerim'i yolda olduğum için göremedim. Çok tartışma konusu yapmamak gerekir bu dünyanın her yerinde böyle. Çok tartışma konusu yapmamak lazım bu dünyanın her yerinde öyledir" ifadelerini kullandı.