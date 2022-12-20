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''Şampiyonlukta Fenerbahçe'yi favori görüyorum'' Rıdvan Dilmen'den açıklamalar

Rıdvan Dilmen, katıldığı ''Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'' etkinliklerinde açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 19:10
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Rıdvan Dilmen: Şampiyonlukta Fenerbahçe'yi favori görüyorum

''Şampiyonlukta Fenerbahçe'yi favori görüyorum'' Rıdvan Dilmen'den açıklamalar
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 1999 yılında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü yaptığı dönemde UEFA Kupası'nda Macaristan takımı MTK'ya elendikleri maçtan sonra istifa etmesiyle ilgili anısını paylaştı. O günle ilgili, ilk defa yeni bir bilgi vereceğini dile getiren efsane futbol adamı şunları kaydetti:

"Vanspor'u Süper Lig'e çıkarmıştım. Son maç öncesi Aziz Bey (Yıldırım) beni aradı. 'Löw'le yollarımızı ayrıacağız seninle çalışacağız' dedi. Ben de kendisine 'Başkanım müsade edin Vanspor'la yoluma devam edeyim, biraz daha tecrübe kazanayım. Vanspor olmazsa Gaziantepspor'da tecrübe kazanacağım' dedim. Kendisi de bana 'Seni başka takıma yar etmem' dedi. Aziz Bey'le buluştuk bana ne istersin diye sordu ben de 'Futbolculuk dönemim de para mı konuştum ki şimdi konuşayım' dedim. Ancak bir şey rica ettim, medyadan dolayı hemen ismimin açıklanmasını istedim. Çünkü açıklanmayan her gün yıpratılıyoruz, diğer tecrübeli hocalarımızın ismi geçiyordu. 20 gün açıklanmadı, bu yüzden etkisi hafif bir şekilde geldim Fenerbahçe'ye. 1999 depreminin olduğu sezondu, Murat Yakın gitmek istedi. Sakatlıklar çok fazlaydı ama lige çok iyi başladık. Sergen Yalçın da bizdeydi ve çok iyi başlamıştı. UEFA Kupası'nda MTK'yla eşleştik, ilk maç 0-0 berabere bitti. Gaziantep maçı vardı, Ogün sakattı. Aziz Bey tesislere geldi. 'Ogün'ü oynatasak daha iyi değil mi düzelmedi mi, oynarsa iyi olur eğer elenirsek zor olur' dedi."

Dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la bu konuşmayı yaptıktan sonra bir karar aldığını vurgulayan Dilmen, "Milli ara girecekti ve 'Aziz Bey'e en iyisi ben bırakayım' dedim. Takım kaptanı olan Rüştü Reçber'i çağırdım ve kendisine 'Yarın inşallah maç iyi geçer maç sonu ben bırakacağım' dedim. Aslında maçtan önce bırakacağım belliydi. O gün istifa ettiğime pişmanım. Aziz Bey de taraftar da 'istifa et' demedi. Şimdiki tecrübem olsa o kararımı istişare ederdim. Rüştü o gün talihsiz bir gol yedi ama beni ligde lider yapan kaleciydi. Tecrübe aslında teknik taktiği değildir. Dışarıyı da medyayı da bilmeniz gerekir. Pişmanlıklarımdan biridir ama çok da değil. Çok şükürler olsun ki çok güzel bir 'Fenerbahçeli Rıdvan' bıraktım." ifadelerini kullandı.

MTK'nın 2-0 kazandığı maçta hatalı bir gol yediğini söyleyen Rüştü Reçber ise, "Çok üzüntü verici bir maçtı ancak benim yediğim kötü golden dolayı hocamızın görevi bırakmadığını, bu maçla alakalı olmadığını bildiğim için üzüntüm hafiflemişti. Rıdvan hocam benim abim kadar sevdiğim biri. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde bana kucak açtı." dedi.

Rıdvan Dilmen, Arjantin'in şampiyonluğuyla sonuçlanan FIFA Dünya Kupası hakkında da görüşlerini dile getirerek, "Gönlümde Messi'nin şampiyon olması vardı ve gerçekleşti. Suudi Arabistan yenilgisinin olduğu gün şampiyon oldular aslında. Dünya Kupası'nın yıldızı Collina'dır. Direkt kırmızı karttan sadece Galler kalecisi atıldı onun dışında direkt kırmızı kart yoktu. Hakemlere 'oyuncuları sahada tutmaya çalışın' demişler. Bizim ligimizden ayak ayağa geliyor hemen kart veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası nedeniyle liglere yaklaşık 1.5 ay verildiğini hatırlatan Dilmen, "İlk defa böyle bir ara oldu. En fazla rahatsız olan takım Galatasaray'dır, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor içinse ara iyi oldu. Ben ligde şampiyonlukta Fenerbahçe'yi favori görüyorum. Saha dışı şartlar ne olur bilemiyorum ama mayıs ayında birkaç takım yarışın içinde olur. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur ama 'kesin olur' diyemem, favori olarak görüyorum." diye konuştu.

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