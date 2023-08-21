Rıdvan Dilmen Şenol Güneş'in en büyük hatasını açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'in ikinci haftasında ilk iç saha maçında yara alan Beşiktaş'ta Pendikspor maçının yankıları sürüyor.

TV 8.5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, 60. dakikada oyuna giren Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade Chamberlain'in takıma olumsuz etkisine değinirken, "Chamberlain girdikten sonra Beşiktaş'ın sahadaki bütün sistemi bozuldu. Belki de çok iyi oyuncudur ama bu maçta sahaya girdikten sonra takımı bozdu" ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu ile sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Ben Chamberlain'in Beşiktaş'a transferini doğru bulmuyorum. Mevki itibari ile bu takımın sistemine uygun olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımının enerjisinin düştüğü noktada takıma enerji katacak bir ismi oyuna alması gerektiğini belirten yorumcu "İkinci yarı her şey Pendikspor'un hayal ettiği gibi oldu. Takımın yorulmaya başladığını anladığın anda oyuna Necip Uysal gibi fizik gücü yüksek bir oyuncu alıp bu açığı kapatman lazım" dedi.

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Siyah-Beyazlılar'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı değerlendiren eski futbolcu "Talisca, Türk futbol tarihine gelmiş en iyi yabancı oyunculardan biri ama bahsedilen paralar ödenir mi pek bilmiyorum" dedi.